Assistenkoning Lionel Messi leidt PSG naar de overwinning tegen Saint-Etienne

PSG moest in de Ligue 1 op bezoek bij Saint-Etienne. Het werd de middag van Lionel Messi voor de Parijzenaars.

Bij PSG maakte Sergio Ramos eindelijk zijn competitiedebuut. De Spaanse verdediger had nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar Parijs omwille van blessures.

PSG kwam onverwacht op achterstand tegen Saint-Etienne. Denis Bouanga zette de thuisploeg op voorsprong in de 23ste minuut. Het was nog even het oordeel van de VAR afwachten maar dan werd het doelpunt goedgekeurd. Vlak voor rust viel de thuisploeg met 10 na een rode kaart van Thimothée Kolodzeiczak. Toen brak het Messi moment aan.

In de 44ste minuut schilderde hij een vrije trap op het hoofd van Marquinhos en stond de gelijkmaker op het bord.

In de 79ste minuut kwam PSG op voorsprong via wederom een assist van Messi. Nu was Di Maria de afwerker van dienst. In het slot van de partij werd het nog 1-3 weeral via een assist van Messi en weer was Marquinhos de doelpuntenmaker.

PSG telt al 14 punten voorsprong op de 2de in de stand, Nice, en lijkt nu al af te steven op de landstitel. Saint-Etienne blijft laatste staan in de Ligue 1.