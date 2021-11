En de winnaar van de Ballon d'Or is...

Lionel Messi mag zich de beste voetballer ter wereld noemen. De aanvaller van PSG hield Robert Lewandowski en Jorginho af. Opvallend: Cristiano Ronaldo vinden we pas terug op de zesde plaats.

Voor Lionel Messi is het Ballon d'Or nummer zeven in zijn carrière. De aanvaller verliet FC Barcelona en is tegenwoordig op de sukkel bij PSG, maar veroverde met Argentinië de Copa America.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

En onze landgenoten?

Kevin De Bruyne is de beste Belg met een achtste plaats. De middenvelder van Manchester City evenaart daarmee Eden Hazard in 2015 en 2018. Romelu Lukaku behaalde met een twaalfde plaats dan weer zijn beste resultaat ooit.

Ook Jérémy Doku krijgt een speciale vermelding. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht klokte af op de negende plaats in de categorie van beste jongere. Die nevencategorie werd overigens gewonnen door Pedri van FC Barcelona.

We zetten alle winnaars in de nevencategorieën nog even op een rijtje:

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Pedri is the winner! #tropheekopa https://t.co/hkJARFHTET — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021