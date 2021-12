Zlatan onthult bijzonder plan dat hij afgelopen zomer had: "Want er zitten niet de juiste mensen op hun plaats"

Zlatan Ibrahimovic heeft zich afgelopen zomer gemeld bij Paris Saint-Germain. De Zweed zelf had zich aangeboden bij voorzitter PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi.

In zijn nieuwe boek onthult de AC Milan-aanvaller het aanbod te hebben gedaan om niet als speler maar als technisch directeur terug te keren in Parc des Princes. Want er zitten 'niet de juiste mensen', schrijft hij.

Aangezien dat niet doorging, heeft Zlatan nu de onderhandelingen aangeknoopt met AC Milan voor een nieuwe verbintenis van een extra jaar. De nog steeds topfitte 40-jarige wil nog doorgaan als speler. Milan staat daarvoor open.