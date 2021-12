Premier League: Manchester United toont veerkracht tegen Arsenal, Michael Carrick vertrekt per direct

Arsenal kwam nog voor het kwartier op voorsprong door een hoogst opmerkelijk doelpunt. Fred ging op de enkel van ploegmaat De Gea staan, die geblesseerd bleef liggen. Smith-Rowe knalde de bal tegen de touwen. De ref keurde het doelpunt eerst af, maar werd overruled door de VAR: 0-1.

Bruno Fernandes stelde op slag van rust gelijk. In de tweede helft zette Cristiano Ronaldo met zijn 800ste goal Man United op voorsprong, Odegaard bracht Arsenaal meteen langszij. Met nog twintig minuten op de klok zorgde Cristiano Ronaldo voor de winning goal. Hij trapte een strafschop staalhard rechtdoor.

Opmerkelijk: meteen na afloop maakte Michael Carrick bekend dat hij Manchester United per direct zal verlaten. Na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer nam assistent Carrick tegen Arsenal de honneurs waar. De Duitser Ralf Rangnick, die het seizoen zal volmaken, was aandachtig toeschouwer.

💬 Michael Carrick spoke to #MUTV after our 3-2 win and explains why he's decided to bid farewell to United...#MUFC | #MUNARS