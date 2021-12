CAN 2022: Liverpool probeert zijn sterren iets langer te houden voor onder meer belangrijke match tegen Chelsea

Liverpool zal drie belangrijke spelers verliezen tijdens de Africa Cup of Nations. Zo zal de Engelse topclub het een tijdje zonder Mohamed Salah, Sadio Mané en Naby Keita moeten doen.

Tijdens de volgende Africa Cup of Nations, die van 9 januari tot 6 februari 2022 wordt gespeeld, zal Liverpool bijzonder zwak zijn. The Reds, die in de running zijn voor de titel in de Premier League, zullen het moeten stellen zonder middenvelder Naby Keita (Guinee) en hun spitsen Mohamed Salah (Egypte) en Sadio Mané (Senegal).

De drie spelers zullen naar verwachting de wedstrijden tegen Leicester City (28 december) en Chelsea (2 januari) missen, tenzij de Engelse club succes heeft. Liverpool heeft de bonden van hun Afrikaanse internationals toestemming gevraagd om hen pas na de trip naar Stamford Bridge, een week na de geplande datum, vrij te geven.

"Het is nog niet beslist," zei Liverpool-manager Jurgen Klopp. "Ik ben een optimistisch persoon, dus ik hoop het, maar het is geen uitgemaakte zaak en het is niet aan ons." Onder bescherming van de FIFA zijn de betrokken bonden vrij om het verzoek van Liverpool in te willigen of af te wijzen.