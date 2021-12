🎥 Saelemaekers scoort zijn eerste van het seizoen, maar viering is volledig voor ploegmaat

Kjaer heeft een knieblessure opgelopen die hem de rest van het seizoen aan de kant zal houden. De Deense verdediger is enorm populair binnen de spelersgroep en de Milanezen warmden ook op met een shirt dat hem een hart onder de riem moest steken.

After his goal, Saelemaekers held up a jersey in honor of Kjaer, with Simon needing ACL surgery that will sideline him for the rest of the season 🔴⚫



The Milan players also warmed up with shirts that read ‘Forza Simon’.



Shows just how much he meant to the team. #ForzaSimon pic.twitter.com/nisyPReoX0