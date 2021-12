Mourinho laat zich weer van zijn kleinste kant zien: "Mijn excuses"

AS Roma verloor met 0-3 van Inter Milan. Een nederlaag die The Special One weer de nodige streken gaf.

Inter liet geen spaander heel van AS Roma. Het werd 0-3. José Mourinho had dan ook niet veel zin in een persconferentie achteraf.

De Portugees weigerde dan ook vragen te beantwoorden en stak van leer. “Jullie baan is een stuk gemakkelijker dan die van ons. Daarom verdienen we ook veel meer. Mijn excuses aan de studio en aan de mensen thuis die misschien geïnteresseerd zijn in de vragen", klonk het.

Hij lichtte toch wat toe over de nederlaag. “Inter is in normale omstandigheden sterker en in niet-normale omstandigheden zijn ze véél sterker dan wij. Vorig seizoen hadden ze 29 punten meer dan Roma. Nu was het door de blessures en schorsingen erg moeilijk voor ons.”