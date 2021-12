🎥 Gray bezorgt Everton met pareltje late zege tegen Arsenal

Maandagavond hield Everton tegen Arsenal de drie punten thuis. Demarai Gray zorgde met de winnende treffer in blessuretijd voor een vreugde-explosie in Goodison Park.

Nochtans zag het er voor Arsenal goed uit aan de rust. Een doelpunt van Richarlison werd afgekeurd en op slag van rust werkte Martin Odegaard een voorzet stijlvol af.

Martin Ødegaard, de Noorse god in Londense loondienst! 🇳🇴🟥 pic.twitter.com/0rNzqhApl2 — Play Sports (@playsports) December 6, 2021

Na de pauze ging Everton met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Richarlison leek daarin te slagen, maar de VAR stak er alweer een stokje voor. Tien minuten voor affluiten was het dan toch raak voor de Braziliaan. De knal van Gray spatte uiteen op de lat, Richarlison kopte de herneming in doel.

Derde keer, goede keer! 💪

Na 2⃣ afgekeurde goals telt deze wel voor @richarlison97! 🇧🇷 pic.twitter.com/vYVJk4D42i — Play Sports (@playsports) December 6, 2021

Uiteindelijk stapte Everton zelfs met drie punten van het veld. In minuut 92 mocht Demarai Gray aanleggen. Hij zag zijn schitterende knal via de binnenkant van de paal in doel verdwijnen. Bij Arsenal kwam Albert Sambi Lokonga niet van de bank.

Dankzij de zege kan Everton weer wat vrijer ademen, Arsenal moet na een tweede opeenvolgende nederlaag de rol voorlopig lossen bovenaan.