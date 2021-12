Degryse vergelijkt Barcelona met Anderlecht: "Doet pijn om die onmacht te zien"

Barcelona kreeg in München weer een pak rammel. 3-0 werd het en dat had zelfs nog meer kunnen zijn. Barça is zo veroordeeld tot de Europa League en voor een club van hun statuut is dat een dieptepunt.

Ook de Belgische analisten kunnen het niet begrijpen. “Als je zo veel schulden maakt op zo’n relatief korte tijd... Die ex-voorzitter heeft het naar de vaantjes geholpen", kijk Marc Degryse naar Bartomeu bij VTM. "Hij heeft veel te hoge transferbedragen betaald voor geen ‘Barça-spelers’. Wanneer ze weer aan de oppervlakte komen? Je kan het wat vergelijken met de situatie van Anderlecht. Ook daar zit er goeie jeugd aan te komen. Maar die jongens moeten wel omringd worden door klassespelers.” “Dit jaar wordt het overleven voor Barcelona en dan moeten ze beetje per beetje die goeie spelers aantrekken zodat de jongeren kunnen groeien. Maar dat duurt sowieso enkele jaren, het wordt nog even wachten om terug het Barça van de voorbije twintig jaar te zien... Want wat heb ik genoten van het Barça met Messi, Neymar, Suarez, de gewonnen Champions Leagues, de 6-1 tegen PSG... Maar nu is het contrast te groot. Het doet pijn aan de ogen om die onmacht te moeten zien.”