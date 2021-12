Mitchy Batshuayi wordt genoemd bij club in... Mexico!

Michy Batshuayi is niet langer incontournable bij Besiktas. Kiest hij eieren voor zijn geld en gaat hij voor een nieuw avontuur?

Batsman is niet meer hot in Turkije. De vorige Besiktas-coach wou de Rode Duivel er graag bij maar sinds zijn komst heeft Batshuayi nog maar vier keer gescoord. Zijn laatste doelpunt dateert zelfs al van twee maanden geleden. Door het ontslag van coach Sergen Yalçin afgelopen week is Batshuayi bovendien zijn grootste fan verloren in Turkije. De Turkse pers heeft het ook niet echt op Bashuayi.

Eén ding is zeker: als Batshuayi geen extreem goede tweede helft van het seizoen zal Besiktas zijn aankoopoptie bij Chelsea niet lichten. Bovendien zou een verrassende kandidaat zich gemeld hebben om de carrière van de spits nieuw leven in te blazen.

Het Mexicaanse Tigres UANL, een club uit de stad Monterrey waar ook André-Pierre Gignac speelt, is namelijk geïnteresseerd om Batshuayi aan de kern toe te voegen. Volgens AS Mexico zou de winnaar van de CONCACAF Champions League 2020 heel concrete interesse hebben.