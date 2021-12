Thibaut Courtois blikt vooruit op Madrileense derby: "Dit is mijn thuis"

Thibaut Courtois verdedigt ondertussen al even de kleuren van Real Madrid en zal dat zondag ook doen wanneer Atletico op bezoek komt.

Een speciaal duel voor Courtois aangezien de Rode Duivel bij Atletico Madrid internationaal naam en faam maakte. Chelsea nam hem over van Racing Genk maar leende hem meteen uit aan Los Rojiblancos, waarmee hij de Spaanse titel kon winnen. Daarna ging hij terug naar Chelsea en na het WK nam Real Madrid hem over.

"Na 6 jaar is Madrid mijn nieuwe thuis geworden. De mensen, de gastvriendelijkheid, het eten, het weer.. Ik wil na mijn carrière zeker in Madrid blijven", vertelt Courtois over zijn liefde voor de Spaanse hoofdstad.

"Nadat ik naar Madrid verhuisde om voor Atletico te spelen, had ik al snel heimwee. Niemand sprak Engels waardoor ik snel Spaans moest leren. Na zes weken gaf ik mijn eerste persconferentie in het Spaans en nu praak ik vaker Spaans dan Nederlands. Ik ben blij dat ik bij Real Madrid heb getekend en mijn kinderen kan zien opgroeien. In Londen was dat niet mogelijk en moest ik elke vrije dag reizen om hen te kunnen zien", klinkt het.

Verliefd op de stad is Courtois dus duidelijk. Maar of het bij de supporters van Atletico in goede aarde is gevallen dat Courtois nu het doel van de aartsrivaal verdedigt, zal zondag moeten blijken.