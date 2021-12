Luis Fabiano, voormalig aanvaller van Sevilla en Seleçao, beëindigt zijn loopbaan

Luis Fabiano had sinds 2017 geen voet meer op een voetbalveld gezet, maar hoopte toch op een onwaarschijnlijke comeback.

Luis Fabiano officialiseerde zijn pensioen op 41-jarige leeftijd, na vier jaar proberen te herstellen van een reeks blessures. Zijn laatste wedstrijd dateert van 2017, in het shirt van Vasco da Gama. Hij speelde 20 wedstrijden en scoorde 6 doelpunten.

Fabiano werd in Europa bekend door zijn uitstekende prestaties bij Sevilla FC (229 wedstrijden, 107 doelpunten), het winnen van 2 Europa League, een Spaanse beker, een Europese Supercup en een Spaanse Supercup. In 2011 keerde hij terug naar Brazilië, naar Sao Paulo FC, waar hij nog steeds doelpunten maakte (188 wedstrijden, 92 doelpunten), voordat hij naar China ging, bij Tianjin Quanjian (29 wedstrijden, 23 doelpunten). In 2017 tekende hij bij Vasco da Gama, maar moest zijn carrière snel stopzetten vanwege blessures. Hij probeerde terug zijn beste vorm terug te vinden, maar zonder succes.

In het nationale team maakte Luis Fabiano 28 doelpunten in 45 wedstrijden.