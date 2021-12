Yorbe Vertessen helpt PSV aan late zege én leidersplaats in Eredivisie

Het zag er geruime tijd benard uit voor PSV, maar uiteindelijk graaiden de Eindhovenaren alsnog de drie punten mee op het veld van NEC. Daarmee wipt PSV over Feyenoord en Ajax naar de koppositie in de Eredivisie.

Het begon nochtans erg slecht voor PSV in De Goffert. Doelman Drommel verkeek zich op een vrije trap, Mattsson tikte de 1-0 in doel. PSV had 70% balbezit, maar had aanvankelijk moeite om tot kansen te komen tegen een gretig en stug NEC.

Sangaré vond op het uur een gaatje, maar de treffer werd door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Roger Schmidt gooide onder meer onze landgenoot Yorbe Vertessen in de strijd. Een zet die goed zou uitdraaien. Tavsan miste dé kans op de 2-0, niet veel later kopte Vertessen -met wat geluk- een hoekschop in doel. In de slotminuut maakte Vinicius er dan toch nog 1-2 van, na knap voorbereidend werk van Romero.

Met deze driepunter profiteert PSV optimaal van het puntenverlies van Feyenoord en Ajax eerder op de dag. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie.