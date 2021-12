'Jordan Lukaku gaat in tweede klasse op zoek naar speelminuten'

Jordan Lukaku komt bij Lazio in de Serie A nog steeds geen enkele minuut in actie. Het is uitkijken voor een andere opdracht.

De 27-jarige Jordan Lukaku komt in Italië bij Lazio niet meer van de bank af. Dat dwingt hem haast om een andere werkgever te zoeken. Het contract van Lukaku loopt deze zomer af. De wintermercato lijkt dan ook voor Lazio de laatste kans om er nog iets aan over te houden. Volgens Het Nieuwsblad is Lukaku in beeld bij Vincenza, de hekkensluiter van de Serie B. Lukaku zou er zes maand op huurbasis naartoe kunnen.