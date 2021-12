Recordaantal gevallen in Premier League: match Brentford-Manchester United gaat niet door

De match tussen Manchester United en Brentford van dinsdagavond wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Bij de club uit Manchester zijn een aantal coronagevallen vastgesteld en de experts vinden het niet raadzaam dat ze met de kern naar Londen reizen.

United had slechts een "klein aantal gevallen", maar de FA consulteerde de medische experten of het raadzaam was de rest van de ploeg te laten afreizen. "De beslissing werd genomen op advies van medische adviseurs vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van een aanhoudende COVID-19-uitbraak binnen de ploeg van Manchester United", aldus de FA in een verklaring.

"De activiteiten van het eerste team op het Carrington Training Complex van de club zijn vandaag stopgezet om de uitbraak onder controle te houden en het risico op verdere infectie onder spelers en staf te minimaliseren." Afgelopen week werden er een recordaantal besmettingen in de kernen van de PL-clubs gevonden: 42.