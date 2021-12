Dennis van Wijk doet boekje open over transfer Ivan Perisic: "Hij heeft ons niets gekost"

Dennis van Wijk kon in het seizoen 2008-2009 Roeselare redden van de ondergang dankzij enkele straffe transfers.

In oktober 2008 kwam Van Wijk aan het hoofd van Roeselare dat toen amper 2 op 30 telde. Enkele transfers in de wintermercato waren absolute voltreffers. Zo haalde Van Wijk Ivan Perisic en Sherjill MacDonald binnen. In de einde haalde de tweedeklasser alsnog het behoud binnen.

“De club en ik hadden een budget afgesproken: 100.000 euro. Het geld dat ik kon besparen op uitgaande transfers kwam daarbij. Zo ging ik aan het rekenen: 5.000 euro besparen we op die speler, een andere speler verhuren we voor 10.000 euro. Door een zevental spelers weg te doen, kwam ik toch aan een budget van 150.000 euro”, zegt Van Wijk aan GVA.

Al kon je daar toen ook niet veel meer mee doen. “Ik heb naar iedereen gebeld die ik ken. Dat zegt veel meer dan data. Welke spelers hebben er voldoende kwaliteit, hoe is hun familiale situatie en passen ze bij deze club? De gunfactor was gelukkig groot. MacDonald haalden we bij West Bromwich voor 35.000 euro omdat ik nog voor hen had gescout.”

Voor Perisic werd nog minder betaald. “Er waren veel vraagtekens rond zijn karakter. Een moeilijke jongen. Wat zou hij dan bij een boerenclubje uit Roeselare komen doen? Ik heb in Kroatië mijn oor te luister gelegd en ben naar Rijsel afgezakt voor een gesprek. Om 7 uur 's ochtends hebben we vlak bij het station ontbeten. Ik had meteen een goed gevoel. Uiteindelijk heeft hij ons niets gekost, behalve kost en inwoon.”