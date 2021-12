Hommeles in Derde Amateur: klacht tegen racisme ingediend, tegenstander reageert furieus: "Van dader naar slachtoffer" en "Leugenachtig"

Sportief gezien leek het een interessante en boeiende wedstrijd te zijn geweest afgelopen zondag, maar wat er rondom de match gebeurde heeft de zielen beroerd.

Erpe-Mere verloor in eigen huis met 3-5 van Sint-Niklaas in Derde Amateurklasse A in een boeiende wedstrijd.

Daarin gebeurde echter enorm veel, waar beide ploegen verbolgen over zijn. Acht gele kaarten, vier rode kaarten vielen er. De bezoekende coach Robby Buyens diende volgens Het Laatste Nieuws achteraf klacht in wegens racisme.

Racisme?

Fans zouden kapitein Hakim Laref onder meer voor 'Vuile Arabier' hebben verweten en hem opgedragen hebben 'terug te gaan naar zijn land'. De coach zou onder meer zijn bespuwd door supporters van de thuisploeg.

Bij Erpe-Mere lazen ze het verhaal met ontstemming en verstuurden ze ondertussen een boze, open brief. Ze vinden dat Sint-Niklaas van dader naar slachtoffer is gegaan en zich zelf ook ongelooflijk heeft misdragen.

De hele open brief hieronder:

Aan iedereen die voetbal een warm hart toedraagt

In navolging van de wedstrijd tegen Sporting Sint-Niklaas, het artikel gepubliceerd in de krant HLN en de reportage op TV OOST in naam van Trainer Buyens, treden wij, de spelersgroep/trainersstaf en de club van Erpe-Mere United, samen naar buiten. Wij zijn met verstomming geslagen en zwaar verbouwereerd.

Hoe wij afgelopen zondag 12 december de wedstrijd hebben beleefd…

Allereerst distantiëren wij ons als spelersgroep/trainersstaf/club van alle racistische uitingen die zich al dan niet hebben afgespeeld buiten de lijnen. Wij hebben, net zoals de scheidsrechterlijke leiding, hier geen notie van genomen. In het artikel wordt anderzijds wel de reputatie van onze club in totaliteit ten onrechte door het slijk gehaald. Wij, UNITED, staan voor een club met een warm familiaal hart, waarbij onze deur voor iedereen openstaat met wederzijds respect op de eerste plaats.

Voetbal is en blijft elke match opnieuw een rollercoaster aan emoties, wat maakt dat we allen gepassioneerd en verliefd zijn geworden op het spelletje. Iedere speler heeft van kinds af aan kennisgemaakt en geleerd om te gaan met vreugde en teleurstelling. Groots zijn bij een overwinning en nederig zijn bij verlies zijn de voorwaarden tot wederzijds respect. Niet voor niets zijn Fair-Play en Respect de twee voornaamste waarden die door de FIFA naar voor worden gedragen.

Intimidatie hoort er zeker bij, want uiteindelijk willen we allemaal maar één ding, samen winnen. Dit wordt ook getolereerd en wordt na de match vaak onder spelers vergeten. Maar wat zich zondag op het terrein, aan de kleedkamer en na de wedstrijd heeft afgespeeld, baart ons grote zorgen. Wat de omstandigheden en scheidsrechterlijke beslissingen ook waren, dit draaide niet meer om voetbal en ervaren wij als een persoonlijke aanval op onze integriteit.

Nog nooit hebben we het veld met een dergelijk degoutant gevoel, ongeacht het resultaat, moeten verlaten. We waren verwittigd via scouting en informatie van andere clubs, maar de realiteit tartte nog steeds iedere verbeelding. Kinderen, ouders en neutrale supporters langs de zijlijn waren getuige van een wansmakelijke en onrespectvolle aanstellerij van de tegenpartij Sporting Sint-Niklaas.

Het stoot onze spelersgroep en onze club dan ook tegen de borst dat racisme in het artikel wordt aangegrepen ter rechtvaardiging en vergoelijking van het eigen onsportief gedrag. Men gaat zich bijna de vraag stellen: “Probeert men hier zelf zware straffen te ontlopen door de schuld op anderen en racisme te steken?” Men zou het op den duur gaan denken van een club die toch al een 80-tal kaarten verzameld heeft dit seizoen en we zijn slechts halverwege de competitie…

Graag duiden we jullie de problematiek van afgelopen zondag aan de hand van enkele wedstrijdsituaties:

- Uitspraken van spelers:

“Ik ga je benen breken”

“Straks na de match, één tegen één vechten”

“Ik zal je moeder …”

“Blank hoertje”

“FC De Kampioenen-loser”

“Kom naar station Antwerpen-Centraal, wij zullen daar vechten”

- Een coach die constant de naam “Kabera” aan het roepen is om deze speler te viseren.

- “Bounty” – verwijzend naar een blank/westers persoon in het lichaam van een kleurling.

- Het uitbundig treiteren/uitdagen/bedreigen van supporters na een doelpunt.

- Tijdens de rust op losstaande vuilnisbakken en meubilair trappen.

- Natrappen richting spelers zonder scheidsrechterlijk gevolg, tot tweemaal toe.

- Spelers die op de grond liggen na een overtreding voortslepen via het shirt, zijnde het nummer 19 van Sporting Sint-Niklaas.

- Een lid van de sportieve cel die spuwt na afloop van de wedstrijd richting een speler.

- Obscene gebaren en verwijten richting supporters en spelers door de bezoekende trainer.

- Een slag in het gezicht verkopen door het nummer 5 na afloop van de wedstrijd.

- Spelers en trainer die uitgesloten werden en dus niet op het terrein mogen komen, deden dat na de match wel en gingen zwaar in discussie met de scheidsrechter.

- Kapitein Laref die weigert naar de kleedkamer te gaan bij uitsluiting, ondanks herhaaldelijk aandringen van de scheidsrechter. Integendeel, hij stapt naar de dug-out van zijn ploeg en richting tribune om daar nog wat fans uit te dagen.

- Het verwijtend sms-verkeer tussen de assistent-trainer en een speler ruim na de wedstrijd.

- In de krant HLN in de slachtofferrol kruipen en racisme gebruiken ter vergoelijking van eigen daden.

Bovenstaande uitspraken en gedragingen horen niet thuis in het voetbal of eender welke andere sport! Wij roepen Sporting Sint-Niklaas dan ook op om het gedrag van de spelers en staf in vraag te stellen en zelf de nodige acties te ondernemen. Chapeau trouwens voor twee spelers van Sporting Sint-Niklaas die zich onmiddellijk na de wedstrijd excuseerden voor het gedrag van hun ploeggenoten en trainers. Uit respect voor hun sportiviteit vermelden we deze spelers niet bij nummer.

Verder zien we elkaar hopelijk in een gemoedelijkere toestand en met wederzijds respect terug op speeldag 30.

Met sportieve groeten

De spelersgroep, trainersstaf en clubleden van Erpe-Mere United.