Premier League heeft laagste vaccinatiegraad en hoogste aantal coronagevallen, coach van Southampton reageert: "Wij hebben 100 procent en geen gevallen"

In de Premier League hebben ze hun eigen coronagolf. Het kan ook te maken hebben met de lage vaccinatiegraad. Van de top vijf competities heeft de Premier League veruit de laagste.

In de Premier League hebben 68 procent van alle spelers een dubbele prik gehad. 81 procent heeft één prik gehad. Ter vergelijking: in de Ligue 1 is 95% dubbel gevaccineerd, in de Bundesliga 94 procent, in La Liga 92,8 procent en in de Seria A 98 procent.

Dit weekend zijn er al vijf matchen uitgesteld door corona-uitbraken."Die percentages van ongevaccineerde spelers zijn te hoog”, zegt Ralph Hasenhüttl, coach van Southampton. "Bij Southampton is de vaccinatiegraad bijna 100 procent. Ik weet niet of dat de reden is waarom wij geen coronagevallen hebben, maar ik ben heel blij dat onze spelers een andere mentaliteit hebben en ik moet zeggen dat ik me veel veiliger voel in een omgeving als deze."