Klopp zal geen ongevaccineerde spelers transfereren: "Een constante bedreiging voor ons allemaal"

De wintermercato staat op het punt te beginnen en met het coronavirus dat opnieuw hevig tekeer gaat zal het toch wat opletten geblazen zijn voor de ploegen. Bij Liverpool willen ze alvast geen spelers binnenhalen die niet gevaccineerd zijn.

Het coronavirus is nog steeds springlevend en blijft het topvoetbal beïnvloeden, zoals blijkt uit alle afgelaste wedstrijden in de Premier League dit weekend.

Het is een zeer gevoelige kwestie en Jurgen Klopp heeft zijn intenties voor de komende transferperiode al aangekondigd. "Ik ben ervan overtuigd dat het al dan niet ingeënt zijn van invloed zal zijn op de clubs die deze winter zullen kopen," verklaarde de Liverpool-manager gisteren tijdens zijn persconferentie.

"Als een speler helemaal niet gevaccineerd is, is hij een constante bedreiging voor ons allemaal. Of hij het nu leuk vindt of niet, ondanks zijn goede bedoelingen, is hij een gevaar," vervolgde de Duitser.

Zes van de tien wedstrijden in de Premier League konden dit weekend niet doorgaan wegens een groot aantal besmettingen bij verschillende clubs: "Organisatorisch wordt het rommelig omdat je andere scenario's moet opzetten. Een niet-gevaccineerde speler moet zich in een andere kleedkamer omkleden, hij moet in een andere eetzaal eten, hij moet in een andere bus zitten, hij moet in een andere auto rijden. Als je echt de protocollen wilt volgen, is het ongelooflijk moeilijk om te doen. Ook het reizen naar een ander land voor een internationale wedstrijd is problematisch, omdat de betrokken speler zich op de terugweg moet afzonderen, enz. Dus ja, of je gevaccineerd bent of niet zal meewegen in onze aanwerving."