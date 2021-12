Yorbe Vertessen is ontzettend blij met waar hij staat: "Veel van hem geleerd"

Yorbe Vertessen bepaalt op dit moment mee het mooie weer bij PSV Eindhoven. En dat heeft hij ook aan een Belg te danken.

Twee goals en een assists. Zo hielp Yorbe Vertessen zijn ploeg PSV Eindhoven zondag opnieuw aan de leidersplaats in de Eredivisie. "In de jeugdopleiding heb ik tips gehad van Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis en daar ben ik blij mee. Als ik een ding moet noemen dat ik van ze geleerd heb? Luc Nilis leerde me dat ik naar de bal moet blijven kijken als ik schiet”, vertelt Vertessen aan Het Eindhovens Dagblad.

Met 8 goals en 5 assists in 28 wedstrijden doet Vertessen het heel goed, misschien klopt hij hiermee zelfs op de deur van de Rode Duivels.

"Ik probeer gewoon te geven wat ik heb en sta klaar als het team me nodig heeft. Misschien ben ik soms nog wat te lief als het gaat om mijn plek opeisen, maar als ik goed presteer zullen ze me er niet uithalen. Dat ik nu topscorer in de eredivisie ben, geeft een heerlijk gevoel. Ik heb dat altijd gewild en wil het nu volhouden.”