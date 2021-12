'Dortmund én Puma willen Haaland overtuigen om te blijven en bieden Noor waanzinnig loon aan'

Erling Braut Haaland staat op een belangrijk kruispunt in zijn carrière. De Noorse aanvaller kan Borussia Dortmund voor een prikje verlaten, maar door langer in het Signal Iduna Park te blijven dikt zijn bankrekening wél serieus aan.

Het is inmiddels algemeen geweten dat Erling Braut Haaland deze zomer kan worden opgepikt voor 75 miljoen euro. In juni activeert er immers een clausule in zijn contract. Elke zelfrespecterende topclub hoopt de Noor binnen te halen.

BILD weet echter dat de bankrekening van Haaland wel zal varen als hij wél bij Gelb und Schwarz blijft. In dat geval verdubbelt zijn salaris van acht miljoen euro naar zestien miljoen euro per jaar.

Ook Puma doet duit in zakje

Maar dat is niet alles. Ook shirtsponsor Puma wil in dat geval zijn duit in het zakje doen. De details van die deal zijn nog niet gekend, maar het spreekt voor zich dat het ook hier om een bedrag met enkele nullen zal gaan.