Liverpool-kapitein haalt uit naar Engelse voetbalbond: "Niemand neemt ons welzijn serieus"

Jordan Henderson, kapitein van Liverpool, heeft in een gesprek met de BBC hard uitgehaald naar de Engelse voetbalbond (FA). Hij vindt dat de spelers in de steek gelaten worden en dat niemand zich bekommert over hun welzijn.

Bij Liverpool zijn er momenteel vier coronabesmettingen en tal van blessures. De middenvelder vindt dat niet vreemd. "Ik denk niet dat mensen door hebben hoe intens het is", zegt hij bij de BBC. "Voetbal betekent alles voor ons en we willen altijd op ons hoogste niveau presteren wanneer we op het veld staan. Helaas is dat in deze periode moeilijk te bewerkstelligen."

Het schema is moordend en dat wordt er niet beter op. "Het is al een aantal jaar zo, maar daar komt nu ook nog corona bovenop. Daardoor wordt het nog zwaarder. Ik maak me zorgen. Ik vrees dat niemand bij de FA het welzijn van de spelers serieus neemt", aldus de 31-jarige Engelsman.

"We voeren op de achtergrond gesprekken en proberen invloed uit te oefenen op een koerswijziging, want op dit moment krijgen de spelers voor mijn gevoel niet het respect dat ze verdienen. Er is nu niemand die we kunnen benaderen om aan te geven dat het zo niet langer kan. Natuurlijk willen we voetballen, maar ik maak me zorgen over het welzijn van de spelers. Voor mijn gevoel wordt dat niet serieus genomen."