Moet Hein Vanhaezebrouck tegen Standard een van zijn spitsen missen?

Woensdagavond neemt AA Gent het in de kwartfinale van de Croky Cup op tegen Standard. Bij de Buffalo's staan er vraagtekens achter de naam van Laurent Depoitre. De ervaren aanvaller was dinsdag ziek.

Laurent Depoitre (33) had last van maagklachten, liet Vanhaezebrouck weten. De coach van AA Gent vertelde erbij dat Depoitre mogelijk iets verkeerd had gegeten. Blijkt het toch buikgriep te zijn, dan lijkt de kans klein dat Depoitre in actie zal komen.

De eventuele afwezigheid van Lolo zou een aderlating zijn voor de Buffalo's. Hein Vanhaezebrouck bewierookte afgelopen zaterdag zijn bonkige spits nog. Met twee doelpunten in evenveel wedstrijden had Depoitre de weg naar doel teruggevonden.