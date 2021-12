Alexis Saelemaekers schittert in de Serie A: een voet in liefst vier Milanese doelpunten buitenshuis

Alexis Saelemaekers blijft het schitterend doen in de Serie A. Zijn ploeg Milan maakte vier doelpunten in de uitwedstrijd bij Empoli en evenveel keer leverde Saelemaekers een bijdrage. Deze keer was de impact van de Rode Duivel dus wel bijzonder groot.

Na ruim tien minuten had Saelemaekers de nummer 2 uit de Serie A al op het juiste spoor gezet. Een prima lage voorzet was de pre-assist voor de 0-1. Nadat Empoli gelijkmaakte, profiteerde Milan opnieuw van de rust aan de bal bij Saelemaekers. Hij hield het goed eenvoudig: zijn pass naar Kessié bleek de assist voor de 1-2 nadat die laatste zijn tweede doelpunt voorbij de thuisdoelman knalde. Saelemaekers lag ook aan de basis van het volgende doelpunt: na een overtreding van Romagnoli op hem krulde Florenzi de vrijschop in doel. De werken van Saelemaekers waren nog niet ten einde: opnieuw leverde hij een prima voorzet af, die via de arm van Marchizza bij Hernández belandde en die liet de kans niet liggen. Milan haalde het uiteindelijk met 2-4. "Het is belangrijk dat ik het vertrouwen heb om mijn acties te maken", verklaarde Saelemaekers achteraf waarom hij zo goed uit de verf kwam. "Ik probeer nog meer te doen om het team te helpen. Dat is belangrijk voor mij. Ik werk hard om nog elke keer beter te doen."