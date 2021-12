Belg Tunde Owolabi rijgt doelpunten aan elkaar in Ierland

Vader Ganiyu Owolabi was ooit speler van Antwerp en zorgde voor mooie jaren op die manier in ons landje.

Nu is zoon Tunde ook goed bezig, weliswaar in Ierland momenteel, nadat hij eerder bij FC United of Manchester de pannen van het dak speelde.

Ondertussen speelt hij de pannen van het dak in de Ierse competitie, waar hij week na week tot de uitblinkers hoort. Dat leverde hem ook een nieuwe transfer op.

𝙊𝙒𝙊𝙇𝘼𝘽𝙄 𝘽𝙀𝘾𝙊𝙈𝙀𝙎 𝘼 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍 𝙎𝘼𝙄𝙉𝙏!



We are delighted to announce the signing of striker Tunde Owolabi



The 26-year-old joins us from Finn Harps, where his scored 10 times in 2021, including a hat-trick against us!



Welcome @Owolabi9_T!#StPatsFC #Saints2022 pic.twitter.com/eWrzy5tgb1