Harm Van Veldhoven doodeerlijk: "Niet trots op dat zitje in Raad van Bestuur"

Het Belgische voetbal ging de voorbije weken aardig door het slijk met verschillende mistoestanden.

Hooliganisme, Propere Handen, racisme. Het Belgische voetbal heeft enkele moeilijke momenten achter de rug. “De uitbarsting van 'Propere Handen' ligt vers in het geheugen. Het schokt CFG wel, want in het buitenland wordt hooliganisme veel zwaarder gestraft. De Pro League kan hier wel iets in doen, maar niet zo veel. We ruimen nu puin van oude zaken en zitten op de blaren”, zegt Harm Van Veldhoven aan HBVL.

“We werken aan een onafhankelijke Pro League. Er waren in eerste instantie gesprekken bezig voor een nieuwe CEO, waar ik ook bij betrokken ben, en nu is er een versnelde procedure om een nieuwe voorzitter te zoeken. Er gebeuren goede dingen, maar we hollen ook achter de feiten aan.”

“Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen, maar trots ben ik niet op dat zitje in de Raad van Bestuur. Het valt me op dat clubbestuurders het gewoon zijn hun club te profileren bovenop het algemene belang.”