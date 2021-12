Trent Alexander-Arnold heeft lovende woorden voor Rode Duivel: "De assists en de kansen die hij creëert zijn beangstigend"

Zo is Trent Alexander-Arnold niet alleen fan van Son, de aanvaller van Tottenham, maar ook van Kevin De Bruyne. De rechtsback van Liverpool is onder de indruk van de techniek en de passing van onze Rode Duivel.

"Ik bewonder Kevin De Bruyne heel erg als speler. Zijn visie, zijn techniek, zijn nauwkeurigheid. Hij is een uitstekende speler. De assists en de kansen die hij creëert zijn beangstigend", aldus Trent Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold when asked two players he would sign for @LFC on FIFA:



“[Kevin] De Bruyne and Son. I admire him (KDB) a lot as a player. His vision, his technique, his accuracy. Outstanding player. The assists and the chances created he does is frightening.”



