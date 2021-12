🎥 Leandro Trossard pakt uit met fantastisch doelpunt in de Premier League

Brighton speelt deze avond in de Premier League tegen Brentford. De wedstrijd is nog aan de gang, maar de Rode Duivel Leandro Trossard heeft zich al laten opmerken met een schitterend doelpunt.

Leandro Trossard is aan een uitstekend seizoen bezig in de Premier League en ook deze avond heeft hij al indruk gemaakt in de Engelse competitie. Zo pakte hij uit met een schitterende baltoets, waar ook ineens een doelpunt uit is voortgekomen. U kan zijn doelpunt hieronder bekijken.