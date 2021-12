Gert Verheyen heeft een kerstwens voor Eden Hazard

Het is de tijd van het jaar voor allerhande wensen. Gert Verheyen wenst een transfer voor Eden Hazard.

"Willen de Duivels iets bereiken in Qatar, dan hebben ze Eden Hazard nodig", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad. "Hem wens ik een transfer. Bij Real Madrid zie ik het niet meer goed komen. Daar is de rekening gemaakt. Hij moet weer ergens op de juiste trainer vallen. Iemand die met hem om kan."

Onder Carlo Ancelotti zal het volgens Verheyen niet lukken. "Toptrainers wachten niet. Dan mag je nog Hazard heten of 100 miljoen gekost hebben. Als hij ergens weer plezier kan hebben, kan hij nog boven water komen. Ergens waar hij weer de grote man kan zijn, in tegenstelling tot bij Real."

Hazard heeft nog een contract tot midden 2024 bij Real Madrid. 'De Koninklijke' zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel wat van hun transfergeld willen recupereren.