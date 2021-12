Goed nieuws voor Manchester United: twee sterkhouders keren terug voor wedstrijd van deze avond tegen Newcastle

Manchester United is nu al enkele speeldagen niet meer in actie gekomen door het coronavirus, maar deze avond moeten ze opnieuw vol aan de bak in de Premier League tegen Newcastle United.

Door het coronavirus kregen enkele sterkhouders wel meer tijd om zich klaar te stomen voor de volgende wedstrijd bij Manchester United. Zo zouden twee spelers terugkeren uit blessure bij de Engelse topclub. Raphaël Varane en Edinson Cavani zouden namelijk opnieuw in de selectie zitten bij Manchester United. Varane had al een tijdje last van een blessure, terwijl ook Cavani dit seizoen nog niet veel in actie is gekomen.





Volg Newcastle United - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.