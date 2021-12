Superster Mbappe eerste topspeler die echt kritisch is voor tweejaarlijks WK: "Als de fans kwaliteit en emotie willen, moet je de gezondheid van de spelers respecteren"

PSG-ster Kylian Mbappe heeft zich uitgesproken tegen een tweejaarlijks WK. Het is de eerste topspeler die echt kritiek geeft op de plannen van de FIFA.

De 23-jarige aanvaller van PSG werd gisteren in Dubai gehuldigd op de Globe Soccer Awards als beste speler van 2021. "Het WK is iets speciaals aangezien het slechts om de 4 jaar wordt georganiseerd", zei hij na de prijsuitreiking. "Als er een tweejaarlijks WK komt, dan zou dat toernooi als normaal aanvoelen en dat moet je net vermijden."

"Een WK is iets ongelofelijks. Tijdens je carrière maak je het misschien slechts één keer mee. Wij voetballen ook 60 matchen per jaar: een EK, een WK, Nations League, ... We houden van dit spel en we willen voetballen, maar het wordt te veel. We moeten tijd krijgen om te herstellen, tijd om te pauzeren. Als de fans kwaliteit en emotie willen, dan moet de gezondheid van de spelers gerespecteerd worden."