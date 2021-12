Ook FC Barcelona krijgt coronavirus binnen: drie positieve gevallen

Ook FC Barcelona blijft niet gespaard van het coronavirus. De club meldde maandagavond twee positieve gevallen.

Op de clubwebsite laat FC Barcelona weten dat Clément Lenglet en Dani Alves zijn besmet met het coronavirus. Even later kwam ook het nieuws dat Jordi Alba besmet is.

Het drietal is in quarantaine geplaatst. Volgens de club zijn de drie in goede gezondheid. Alves is pas terug bij FC Barcelona.

Hij zou tegen Real Mallorca zijn terugkeer vieren, maar zover komt het dus niet. Ook Clément zal niet van de partij zijn voor de eerste match van het nieuwe jaar.