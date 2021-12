Anderlecht-middenvelder nu volledig aangepast en plukt daar de vruchten van: "Weet beter wat Kompany van me wil"

Stabiliteit is vaak belangrijk in het voetbal, ook bij Anderlecht. Vincent Kompany kan op middenvelder Josh Cullen rekenen om de balans in het team te bewaren. In zijn tweede seizoen in Brussel kan Cullen al meer zijn stempel drukken.

In het Ierse RTÉ Soccer Podcast vertelt Cullen over hoe hij de dingen ervaart bij Anderlecht. "Het gaat heel goed. In het eerste seizoen had ik een periode van drie-vier maanden nodig om mij aan te passen, op en naast het veld. Voor je het weet ga je dan al naar het einde van het seizoen."

Die inspeelperiode van vorig seizoen maakt hem ook momenteel beter. "Het is top dat ik dit seizoen al helemaal gevestigd was, dat ik een goede voorbereiding had en beter weet wat de coach van me wil. Daar pluk ik de vruchten van, want ik speel nu geregeld en werk veel wedstrijden af."

Korte winterstop welgekomen

Cullen is wel dankbaar dat er nu een pauze is van twee en een halve week om het hoofd leeg te maken. "Je brengt veel opofferingen, je brengt veel tijd door weg van familie en vrienden. Het is goed om dan die korte periode te hebben om de batterijen weer op te laden, in het bijzijn van familie en vrienden."