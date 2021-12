OFFICIEEL: Lukasz Teodorczyk is een vrije speler

Serie A-club Udinese maakte op zijn website bekend dat het contract van Lukasz Teodorczyk in onderling overleg werd ontbonden. De Poolse international kan tijdens de wintermercato transfervrij bij een nieuwe club aansluiten.

Lukasz Teodorczyck (30) stapte in 2018 voor 3,5 miljoen over van Anderlecht naar Udinese. In 32 wedstrijden voor de Serie A-club vond Teo slechts één keer de weg naar doel. Vorig seizoen werd hij -zonder al te veel succes- uitgeleend aan Charleroi.

De 19-voudige Poolse international is per direct transfervrij en kan gratis bij een nieuwe club aansluiten. De spits behaalde in het verleden twee titels met Dynamo Kiev en het Poolse kampioenschap met Lech Poznan. In het seizoen 2016-2017 mocht Teodorczyk, die topschutter werd van de Jupiler Pro League, de landstitel vieren met Anderlecht.