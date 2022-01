Barcelona doet inspanning voor Juventus-spits

Morata staat zelf ook open voor de overstap, maar Juventus gaat hem niet zomaar laten gaan. De oude dame wil eerst een vervanger hebben voor de Spanjaard.

Momenteel lopen bij Barcelona Luuk De Jong, Memphis Depay en Braithwaite rond als spitsen. Het is duidelijk dat de Catalanen in die positie versterking kunnen gebruiken.

Barcelona have their proposal for Álvaro Morata. Juventus have decided they 100% won't pay €40m to sign him in the summer. This is why Morata is open to join Barça - Xavi is pushing 🇪🇸 #FCB



Juventus won't let Morata leave if they can't find a new striker. Depay swap: no chance. pic.twitter.com/5Frp5vYJ1k