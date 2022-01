Arsenal-Manchester City: dé twee ploegen in vorm, maar wie trekt dat door in 2022?

Het waren bijzonder lastige jaren voor de Arsenal-fans. De rood-witte motor bleef maar sputteren en het leek een straatje zonder einde. Maar kijk nu: de laatste maanden lijkt coach Mikel Arteta het succesrecept gevonden te hebben, met een knappe vierde plaats in het klassement als gevolg.

Aanvalslust.

Met Manchester City en Arsenal staan op nieuwjaarsdag de twee ploegen tegenover elkaar die de laatste weken het beste voetbal op de mat leggen.

The Gunners lijken de laatste tijd wel herboren en kregen eindelijk een constante in hun prestaties.

Met veel jong geweld – Smith Rowe, Saka, Martinelli… – legden ze de afgelopen weken zowel Leeds als Norwich makkelijk over de knie: in beide wedstrijden vielen er vijf doelpunten.

En wat dan gezegd van Manchester City? Zij scoorden maar liefst achttien keer in vier competitiematchen.

Deze wedstrijd ademt gewoon doelpunten, nee?

Sterk tegen sterker.

De Londenaren zijn de laatste tijd – ondanks een compleet uit vorm verkerende Aubameyang – eindelijk nog eens goed bij schot.

In de laatste twaalf wedstrijden in de Premier League was er maar één ploeg die tegen hen de nul kon houden: Liverpool. Scoren doen ze dus zo goed als altijd.

Bij Manchester City van hetzelfde laken een broek, The Citizens scoorden al tien wedstrijden op een rij.

En Arsenal is ook een makkelijk slachtoffer voor Man City de laatste jaren: bij de recentste vijf bezoekjes aan The Emirates keerden ze telkens met drie punten huiswaarts.

Waar kan je best op inzetten?

Manchester City wint (notering van 1.55)

Er wordt minstens vier keer gescoord (notering van 2.35)

Beide teams scoren en Man City wint (notering van 2.80)