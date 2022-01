Kan oude leermeester Lukaku opnieuw gelukkig maken? Conte laat zich uit over situatie

De Engelse pers smult al enkele dagen van het interview dat Romelu Lukaku gaf bij Sky Sports Italia.

Niet alleen de pers maar ook de fans. Lukaku zei niet echt gelukkig te zijn bij Chelsea momenteel en dat hij de omstandigheden van zijn transfer betreurde waardoor de Inter-fans het hem kwalijk namen dat Big Rom opnieuw naar Engeland trok.

Bij Inter was Lukaku de absolute sterspeler, de Rode Duivel maakte samen met Lautaro Martinez deel uit van het koningskoppel dat Inter kampioen maakte. En dat allemaal onder leiding van trainer Antonio Conte.

Momenteel zit Conte bij Tottenham Hotspur, niet al te ver van Chelsea. De Italiaan tekende verrassend bij Tottenham, zeker aangezien Conte graag zijn transferwensen doordrukt en de portefeuille bij de Spurs vaker dicht is dan open. Werd aan hem beloofd grote transfers te doen?

Reactie Conte

Met de situatie van Lukaku bij Chelsea lijkt een reünie zich misschien wel op te dringen en kan Lukaku naar Tottenham trekken. De journalisten van Sky Sport vroegen zich dat ook af speelden de bal door naar Conte.

"We moeten absoluut praten over transfers. Wanneer ik werd aangesteld, zeiden ze me dat we aan de tafel zouden zitten om transfers te bekijken. Lukaku's opmerkingen? Ik voel veel affectie voor hem maar momenteel is hij een speler van Chelsea", aldus Antonio Conte.