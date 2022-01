Dribbelkont van OH Leuven wil veel meer dan enkel het behoud: "Onze ambitie is play-off 2 halen"

Dankzij een zege in Charleroi sloot OH Leuven 2021 af op een tiende plek in de competitie. Dribbelkont Mousa-Al Tamari pikte toen ook zijn doelpuntje mee. Als hij dat voortaan wat vaker doet, kan OHL misschien nog mikken op play-off 2.

Het is voor OHL tot dusver een wisselvallig seizoen geweest. Het staat nu wel tiende, maar heeft slechts 3 punten meer dan nummer 16 Zulte Waregem en 7 punten meer dan nummer 17 Seraing. De achterstand op Kortrijk bedraagt vijf punten. De top acht is dus ook nog niet helemaal buiten schot en zo wil Al-Tamari het ook bekijken.

"Onze ambitie is play-off 2 halen", verkondigt de Jordaniër op de webstek van OHL. "Als we vanaf de eerste wedstrijd na de winterstop gefocust zijn en ons best doen voor de club en de fans dan moet dat lukken. In deel 1 lieten we veel punten liggen. Soms hadden we het in handen en gaven we het toch nog weg. Dat hoort bij voetbal. Ik hoop dat we daaruit geleerd hebben en dat we in deel 2 meer punten over de streep kunnen trekken."

Meer goals en assists in tweede ronde

Met zijn dribbels is Al-Tamari vaak dreigend, maar scoren deed hij niet. Tot in Charleroi. "Ik ben dan ook zeer blij met dat eerste doelpunt, maar voor mij is dat achter de rug. Ik kijk nu vooruit en moet in de tweede ronde meer scoren en meer assists geven."

Dat is zonder twijfel zijn persoonlijke doelstelling in 2022. "Ik loop veel en doe mijn best, maar moet dit nu laten uitmonden in een doelpunt of assist. Ik moet beslissender worden."