Man City-verdediger Mendy op borgtocht vrij voor beschuldiging van zeven verkrachtingen en één aanranding

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy is weer een vrij man. Voor even. Zeven verkrachtingen en één aanranding: dat zijn de zware beschuldigingen die de Franse voetballer ten laste worden gelegd. Op borgtocht is hij nu toch vrijgekomen.

Mendy werd in de maand augustus al in hechtenis genomen en had tot dusver de gevangenis niet meer mogen verlaten. Drie keer eerder werd een aanvraag voor borg geweigerd. Deze keer lukt het Mendy dus wel om op borgtocht vrij te komen. Voorwaarden Mendy woonde een hoorzitting in het Chester Crown Court ook zelf bij. De rechter legde hem een aantal voorwaarden op voor zijn borgtocht waar de voetballer mee akkoord ging: hij moet zijn paspoort inleveren, op zijn thuisadres verblijven en mag de vrouwen die klacht indienden niet contacteren. Met beschuldigingen van zeven verkrachtingen en één aanranding blijven er hem wel donkere wolken boven het hoofd hangen. Zijn proces zou aanvankelijk deze maand doorgaan, maar zal nu ten vroegste in juni kunnen plaatsvinden. Manchester City heeft Mendy geruime tijd geleden reeds geschorst.