In Nederland wordt eerste match reeds afgelast: "Grote groep besmet"

Ook in Nederland hebben de clubs te kampen met heel wat coronabesmettingen. Vandaag werd het eerste duel in het profvoetbal al afgelast. Het duel tussen Excelsior en ADO Den Haag in de tweede klasse gaat niet door omdat de Rotterdammers een coronagolf te bekampen hebben.

Dat is zondagochtend bekendgemaakt. "Binnen onze selectie en staf is een aantal coronabesmettingen vastgesteld. Ondanks dat wij er als club alles aan doen om besmettingen tegen te gaan en ons houden aan de richtlijnen en een strikt testbeleid hanteren, zijn verschillende spelers en stafleden de afgelopen dagen positief getest", schrijft Excelsior in een statement. "Doordat een te grote groep spelers als gevolg van besmettingen, blessures en schorsingen niet kan spelen, is na overleg tussen onze clubarts en de bondsarts van de KNVB besloten om de wedstrijd uit te stellen."





