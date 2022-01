Eindelijk oplossing voor Jordan Lukaku, maar hij twijfelt: "Hopen op een telefoontje van hem"

Hoe zit het nog met Jordan Lukaku? De jongere broer van Romelu is volledig uit beeld verdwenen bij Lazio en na zijn uitleenbeurt aan Antwerp. De 27-jarige linksachter kan nu wel naar een Italiaanse tweedeklasser.

Lukaku zijn contract bij Lazio loopt na dit seizoen af. Hij tekende er in 2016 een contract voor vijf seizoenen, maar kon er nooit zijn stempel drukken. De voorbije jaren sukkelde hij met de knieën. Nu zou er toch een oplossing zijn, al blijft de vraag of hij zin heeft in een avontuur bij de Italiaanse tweedeklasser Vicenza, dat hem graag wil binnenhalen.

“Hij kan bij ons weer een belangrijke speler worden", aldus Federico Balzaretti, de sportief directeur van de laatste in de Serie B. “Ik verwacht snel een seintje. Ik hoop echt dat hij wil komen. Hij kan hier zich herlanceren. Net zoals een paar jaar geleden, toen Monaco een geweldig bod deed bij Lazio. Dat werd toen geweigerd.”