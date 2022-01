Kameroen mag twee keer aanleggen vanop elf meter en begint Africa Cup in eigen land met zege

Kameroen is de Africa Cup in eigen land met een overwinning begonnen. Groot feest dus in het land en daarvoor mochten ze Vincent Aboubakar dankbaar zijn.

De toon werd meteen gezet met een zware tackle op kniehoogte bij Standard-speler Collins Fai. In België houden verschillende clubs hun hart vast dat er geen ongelukken gaan gebeuren... Maar soit, Kameroen kreeg na 20 minuten wel een domper te verwerken. Andre Onana - die bijna een jaar niet meer speelde - ging onder een voorzet van Traoré door en Sangaré schoot de bal wel mooi in doel. Kameroen liet zich echter niet uit zijn lood slaan en ging erop en erover. Twee keer via aanvoerder Vincent Aboubakar. Twee keer vanop de stip, twee keer binnen vijf minuten en twee keer met hetzelfde resultaat. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, maar het feestje op de tribunes was er niet minder om. De tackle op Fai... ⛏️🗡️

