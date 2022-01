Clement begint niet met gehoopte resultaat bij Monaco, maar ziet ook drie spelers geblesseerd uitvallen

Philippe Clement heeft zijn eerste match als nieuwe trainer van AS Monaco niet winnend kunnen afsluiten. Op het veld van Nantes werd er gelijkgespeeld.

Nochtans kon Clement in het algemeen tevreden zijn over de prestatie van zijn ploeg. Op een bepaald moment hadden ze meer dan 70 procent balbezit en de kansen om te scoren waren er ook, maar Diop miste in de eerste helft. Onze landgenoot Matazo speelde trouwens een ijzersterke match op het middenveld.

Monaco had het in de tweede helft twintig minuten moeilijk, maar werd daarna weer de betere ploeg. De bal tussen de palen krijgen, bleef echter een probleem. Daarbij kwam nog dat Clement maar liefst drie spelers geblesseerd zag uitvallen. Sidibé en Badiashile in de eerste helft en ook Boadu in de tweede helft. Die laatste had trouwens de beste kans van de partij, die uiteindelijk bij de beginstand bleef.