Covid, blessures, een gelijkspel: confronterend en gecompliceerd begin voor Philippe Clement

Zondag kende Philippe Clement zijn doop bij Monaco. Het resultaat was dan wel niet naar de verwachtingen, maar het was gewoon al straf dat het spel van de Monegasken op bepaalde momenten duidelijk de hand van de trainer droeg. En dat na een paar dagen...

Veelal verwachten we bij de komst van een nieuwe trainer naar een club radicale veranderingen. Maar voor Clement was het meteen bittere ernst. Eerst en vooral omdat hij niet genoeg trainingsdagen had om al helemaal zijn stempel te drukken, al waren er wel veranderingen waarover we het later nog zullen hebben.

Eerst en vooral moest hij heel wat spelers missen: Ben Yedder, Disasi, Fofana, Golovin, Diatta en Fabregas waren er niet bij door blessures of positieve testen. Daarnaast waren er nog drie blessures tijdens de match zelf: Sidibé en Badiashile moesten er de eerste helft al af. Dat liet al veel minder ruimte voor tactische ingrepen. In het slot moest ook Boadu nog het veld verlaten, waardoor Monaco de partij met tien eindigde. Geen cadeau als debuterend coach bij een nieuwe club...

Maar daarnaast is er een verandering in het spel van Monaco ten opzichte van de Kovac-periode. Het spel was wat directer, de pressing was soms erg hoog en vooral de tegendruk deed zijn intrede zolang Monaco met elf stond. De intensiteit, het verlangen om hun tegenstander te domineren, met doelman Nubel die ver uit zijn kooi speelde: er zat al wat Club Brugge in Monaco.

En dat is nog maar het begin. "Verdedigend en aanvallend moet het nog beter." Met deze verklaring waarschuwt Clement zijn mannen: voetbal wordt ook in de twee zestien gespeeld