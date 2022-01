📷 Speler van RWDM kiest voor avontuur in de Luxemburgse competitie

Mehdi Terki is geen speler meer van RWDM. De middenvelder heeft een akkoord met een club uit Luxemburg.

Op sociale media heeft FC Swift Hesperange de komst van Mehdi Terki naar de Luxemburgse club bekendgemaakt.

Terki verlaat met onmiddellijke ingang RWDM. Zijn nieuwe werkgever eindigde vorig seizoen op de derde plaats. Nu staat de club zevende.

Terki kwam in 2020 in RWDM. Hij speelde 33 keer voor de club. In het totaal kwam hij100 keer in actie in 1A en 50 keer in 1B.

Hij speelde onder andere ook voor AA Gent en Sporting Lokeren.