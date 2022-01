'Barcelona heeft opnieuw beet en plukt sterkhouder weg bij Rayo Vallecano'

FC Barcelona staat op het punt om een volgende winteraanwinst binnen te halen. Stole Dimitrievski komt over van Rayo Vallecano. Hij wordt in eerste instantie de doublure van Marc-André ter Stegen.

Sinds de jaarwisseling is er overigens geen spoor meer van Stole Dimitrievski in de selectie van Rayo Vallecano. Volgens Ekipa heeft dat alles te maken met zijn nakende transfer naar FC Barcelona.

De Macedonische international lijkt in Camp Nou in eerste instantie tevreden te moeten zijn met een plaats op de bank. Met de komst van de doelman lijkt Barça in te spelen op een toekomstig vertrek van Marc-André ter Stegen.