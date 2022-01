OFFICIEEL: Voormalig KVM-doelman keert terug naar Nederland na mislukt avontuur in Engeland

Wat we zondag al aankondigden is nu ook officieel. Ex-KV Mechelen-doelman Michael Verrips verlaat Engeland en keert terug naar Nederland. De 25-jarige keeper strijkt nu neer bij Fortuna Sittard.

Verrips zijn avontuur bij Sheffield United draaide niet uit op wat hij ervan verwachtte. Hij zocht dan ook een oplossing en vond die bij Sittard. Hij komt op huurbasis over. In de huurovereenkomst is een verplichte optie tot koop opgenomen, waarna de sluitpost tot medio 2025 vastligt in Sittard.

De voormalig jeugdinternational is klaar voor het nieuwe avontuur. “Ik ben enorm blij om hier in Sittard te zijn,” steekt Verrips -die gaat spelen met rugnummer 34- van wal. “Het was voor mij belangrijk om weer in een vertrouwde omgeving te wonen en spelen. Nu alles is afgerond kan ik me focussen op hetgeen waarvoor ik ben gekomen.”