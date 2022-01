OFFICIEEL: Jonge Belgische verdediger zet carrière verder in Schotland

Rocky Bushiri (22) vertrekt (tijdelijk) bij Norwich City. De sterke centrale verdediger gaat op uitleenbasis aan de slag bij het Schotse Hibernian.

Rocky Bushiri vertrok in de zomer van 2021 transfervrij van Eupen naar Norwich, waar hij door een blessure nauwelijks aan spelen toekwam. De ex-speler van onder meer KV Mechelen, KV Oostende en STVV zal het seizoen uitdoen bij Hibernian.

Hibernian, dat op de vijfde plaats staat in de Schotse Premier League, huurt Bushiri voor de rest van het seizoen. Bovendien bedongen de Schotten een aankoopoptie. De manager van Hibernian is sinds kort Shaun Maloney, die daarvoor aan de slag was als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.