Sierra Leone houdt titelverdediger Algerije in bedwang

Titelhouder Algerije is de Africa Cup niet gestart zoals het hoopte en verwachtte. Sierra Leone bleek een hardere noot om te kraken en het duel eindigde op een scoreloos gelijkspel.

Bij Sierra Leone stond Steven Caulker in de basis. Niet echt een naam die u verwachtte? De 30-jarige verdediger speelde voor Tottenham en Liverpool en speelde zelfs een oefeninterland voor Engeland, maar kan op basis van de nationaliteit van zijn opa aantreden voor het West-Afrikaanse land.

En hij deed het goed, want Sierra Leone gaf amper kansen prijs.

In de eerste helft dan toch, want in de tweede kwam Algerije opzetten, maar Sierra Leone zag wel een doelpunt van Kamara afgekeurd voor buitenspel.

Die andere Kamara, de doelman, hield intussen alles tegen wat Algerije op hem afstuurde.