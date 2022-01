🎥 Bondscoach van Nigeria neemt liever selfie met Mo Salah dan met eigen spelers te vieren

De bondscoach van de Nigerianen begint met heel veel ambitie aan het toernooi. Sinds 2013 won het land de Afrika Cup niet meer.

De krappe 1-0-overwinning vierde bondscoach Augustine Eguavoen na de match niet meteen met zijn spelers.

Eguavoen trok meteen na het affluiten naar Mohamed Salah om een selfie met de Egyptenaar te nemen.

Taking a selfie with Salah after shutting him out >>> pic.twitter.com/SZbHTKVIis